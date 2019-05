Brand in petfoodfabriek Waalwijk, brand woedt in transportsysteem tussen silo's

updateWAALWIJK - Bij Jonker Petfood aan de Vijzelweg in Waalwijk is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand woedt in het transportsysteem waarmee het diervoer van de ene naar de andere silo wordt overgebracht. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand werd rond 15.50 uur gemeld. Een uur later besloot het brandweerkorps van Sprang-Capelle op te schalen naar middelbrand.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is er sprake van een kleine brand, maar is er opgeschaald omdat het vuur in een moeilijk te bereiken ruimte woedt en er veel rook vrijkomt. Doordat het voer wat vettig is, laait het vuur steeds opnieuw op.

Hoogwerker

Het brandweerkorps van Waalwijk is uitgerukt om het korps van Sprang-Capelle te assisteren. Ook is er een tweede tankautospuit opgeroepen en is preventief een hoogwerker ter plaatse gebracht.

De brand moet van binnenuit worden geblust. Brandweermannen zijn het pand ingegaan, voorzien van perslucht in verband met de rookontwikkeling.

Irritant

De Vijzelweg is aan beide kanten afgesloten. Er is geen gevaar voor de omgeving. De brand woedt op een industrieterrein, op voldoende afstand van woonwijken. Wel is er volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio sprake van een ‘irritante’ geur.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden.