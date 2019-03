Brand in woning op woonwagenkamp in Vlijmen

Riet de Graaf krijgt Toontje Spren­gerpluim

8 maart ALTENA – Riet de Graaf uit Nieuwendijk heeft de elfde Toontje Sprengerpluim in de wacht gesleept. Ze kreeg de prijs vrijdagavond, op Internationale Vrouwendag, uitgereikt door Hannie Visser-Kieboom tijdens een bijeenkomst in Xinix Nieuwendijk. De Graaf was daar zelf niet bij aanwezig.