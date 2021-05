Brand ontstaan na raken hoofdleiding in Sprang-Capelle, straat dicht vanwege gaslek

VIDEO De raaf is bezig met een comeback, ook in Brabant

16 mei De raaf was in Nederland compleet uitgestorven, maar is bezig aan een comeback, ook in Brabant. Het zijn nog steeds zeldzame klanten, net iets te gewild bij natuurfotografen met hun telekanonnen in camouflageprint. Vandaar dat Natuurmonumenten pas na maanden lobbyen toestemming gaf mee te kijken bij het ringen van jonge raven in de Loonse en Drunense Duinen.