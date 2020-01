Brand veroorzaakt veel schade in woning Waalwijk

Waalwijk neemt maatrege­len tegen hackers, nu wel problemen met mail

17 januari WAALWIJK - Het is op dit moment niet mogelijk om online een afspraak te maken of een melding te doen bij de gemeente Waalwijk. Om haar computernetwerk te beveiligen tegen hackers, heeft de gemeente uit voorzorg de servers uitgezet. Dit levert wel problemen op. De gemeente is nu slecht of niet bereikbaar per mail.