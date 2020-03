Brand zorgt voor schade bij restaurant Duinrand in Drunen

Hardleerse bestuurder geeft in Waalwijk opnieuw valse naam op

9:08 WAALWIJK - Een 32-jarige hardleerse automobilist uit Den Bosch is opnieuw de fout ingegaan. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Baardwijk in Waalwijk. De man had zijn rijbewijs niet bij zich en kon zich niet legitimeren en gaf een valse naam op. Enkele maanden terug deed hij hetzelfde in Waspik. De man kan meerdere boetes tegemoet zien.