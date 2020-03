Brandalarm verstoort strafzaak tegen vermeende Waalwijkse pyromaan, zes jaar cel geëist

Het was geen cynische grap, het was echt. Alle zittingszalen in het gerechtsgebouw in Breda werden even na 10.15 uur ontruimd. Personeel van de bovenste verdiepingen moest het gebouw verlaten. De ontruiming van het immense gebouw aan de Stationslaan ging relatief vlot, mede doordat veel medewerkers thuis werkten in verband met de coronacrisis. Met de drukte viel het daardoor mee.