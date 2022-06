Brandende plantenbak beschadigt gevel van appartementencomplex in Waalwijk

Oei! Automobi­list rijdt met auto het water in, pontje kan even niet varen

Een man is zondagmiddag met zijn auto de rivier in gerold in Dordrecht. De bestuurder kon zelf uit zijn voertuig komen, maar de auto ligt nog ‘kopje onder’ in het water en blokkeert de pont bij de Kop van 't Land. ,,Die kan even niet heen en weer varen.”

29 mei