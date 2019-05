Brandstichters krijgen Drunense frietbakker niet klein: ‘Ik word hier alleen maar sterker van’

Plantenbak Hank in brand gestoken: ‘Laffe actie’

12:13 Een van de plantenbakken die de gemeente Altena onlangs in de Kerkstraat in Hank neerzette, is woensdagavond door onbekenden in brand gezet. Dat is vermoedelijk gebeurd uit protest tegen de bakken, die door veel bewoners als onwenselijk worden beschouwd. Met name bewonersgroep Het Belang van de Hang en Progressief Altena hebben bezwaren. Ze zouden levensgevaarlijk zijn.