Brandveiligheid kan beter in Waalwijkse horecagelegenheden

Uitgedund Jeroen Bosch College houdt op te bestaan

21:16 DEN BOSCH/ROSMALEN - Het Jeroen Bosch College in Den Bosch gaat sluiten. In plaats van samen met het Rosmalense Rodenborch-College naar een nieuw gebouw in De Groote Wielen te verhuizen, houdt de school met ingang van het schooljaar 2022-2023 op te bestaan. De reden is de sterke terugloop van het aantal leerlingen. Die kunnen hun schoolloopbaan voortzetten op de nieuwe school.