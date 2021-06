Brandweer bevrijdt koe met kraan uit de sloot in Sprang-Capelle

Geen beslagen bril of benauwd­heid meer: mondkapjes mogen af en dát is soms even wennen

27 juni DRUNEN - In de winter een beslagen bril, in het voorjaar was het benauwd, maar dat is vanaf zaterdag verleden tijd vanwege de versoepeling van de mondkapjesplicht. Een rondje centrum leert dat menig Drunenaar blij is dat ‘ie af mag. Toch komen er zo hier en daar in het straatbeeld nog wat mondkapjes voorbij.