Brandweer blust oven in Vlijmense bakkerij

Praot Wolluks met me: nieuw boek verzamelt Waalwijks dialect­woor­den in een luchtig jasje

12:13 WAALWIJK - Wollukse Praot is een nieuw boek over dialecten in Waalwijk. Hoe dat tot stand kwam? ,,We vlooge mekaore in de haore oover 'n stripke op 'ne klinker.''