Brandweer blust vuurtje in aanhanger in Waalwijk

11 januari WAALWIJK - Waalwijk is eindelijk uitgekaterd zo te zien. Met vier glasbakken zou je denken dat er genoeg ruimte is om al het glaswerk voor een week te op te slaan, maar bij de Nettorama aan de Burgemeester Verwielstraat is dat dit weekend niet het geval. De bakken zijn overvol. Is dit van oud&nieuw of heeft er iemand voor een heel jaar opgespaard?