Brandweer en politie in Drunen onder één dak? Zou kunnen

DRUNEN - Het is nog altijd onduidelijk wat er gaat gebeuren met de brandweerkazerne in Drunen. Het duurt ook burgemeester Willemijn van Hees allemaal te lang. Hetzelfde geldt min of meer voor de toekomstige huisvesting van de politie in Drunen. Eén van de mogelijkheden is dat de politie een steunpunt krijgt in de huidige kazerne aan de Wilhelminastraat.

Knopen zijn echter nog niet doorgehakt. Pas sinds ruim een week beschikt Heusden over een rapport over de toekomst van de brandweerkazerne. ,,We gaan nu kijken wat de verschillende mogelijkheden zijn", aldus burgemeester Willemijn van Hees deze week in de informatievergadering Bestuur, na vragen van Caspar van den Brandt (Gemeentebelangen).

Goedkope huurhuizen

De meeste brandweerkazernes in de regio worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dat geldt ook voor de kazernes in Vlijmen en Heusden. Maar de gemeente wilde dat per se níet als het gaat om de Drunense vestiging. De locatie aan de Wilhelminastraat leent zich namelijk prima voor de bouw van goedkope huurhuizen, waar in Drunen grote behoefte aan is. De Veiligheidsregio ging akkoord met deze uitzondering, maar dan moet Heusden wel zelf voor een geschikt alternatief zorgen.

Die zoektocht verloopt tot nu toe moeizaam. Zo zijn vier plaatsen in de omgeving van de Tinnie de Munnikstraat- Lipsstraat onder de loep genomen, maar geen daarvan is geschikt, bleek een jaar geleden; onder meer vanwege te lange aanrijtijden naar het centrum. Dat het vervolgens lang duurt voor een volgende stap is gezet, komt volgens Van Hees mede omdat de ambtenaar die verantwoordelijk is, ook druk is met het coronabeleid.

Samen met de politie

Een flinke verbouwing van de huidige kazerne behoort nog steeds tot de mogelijkheden, net als nieuwbouw eventueel elders in Drunen. In beide gevallen kan in principe ook de politie daar een plekje krijgen. Het politiebureau aan de Dillenburgstraat gaat immers dicht en gemeente en politie zoeken een ‘groot steunpunt’ elders in Drunen.