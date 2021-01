Brandweer kan niet voorkomen dat auto in Vlijmen volledig uitbrandt

Gestolen busje in vlammen op in Elshout na inbraak in woning in Tilburg

15 januari ELSHOUT/TILBURG - Op de Nieuwe Munnikensteeg in Elshout is donderdagavond een busje uitgebrand. Het busje is gebruikt bij een woninginbraak in de Bachlaan in Tilburg. Naast computerapparatuur en tv’s namen de inbrekers ook het busje van de bewoners mee.