Brandweer keert vijver ondersteboven, ‘vermiste’ visser zit gewoon thuis

Heusden denkt aan zorgappar­te­men­ten in Oudheusden, maar dan wel voor huurders

10:01 OUDHEUSDEN - Zorgwoningen in de sociale huursector. De kans is groot dat die gaan verrijzen op het braakliggende Heverslo-terrein in Oudheusden. Woonveste gaat in opdracht van de gemeente Heusden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De woningcorporatie trekt daarbij samen op met zorginstelling Mijzo.