Brandweer onderzoekt witte geloosde substantie in Waalwijkse sloot

Waalwijk, stad met 'smerige lucht’ zet geen handteke­ning onder Schone Lucht Akkoord

8:28 WAALWIJK - Dat de lucht in Waalwijk echt de smerigste is van het land, zoals Greenpeace vorig jaar zei, kan dan best zwaar overdreven zijn, schoon is de lucht in ieder geval niet. GroenLinksaf wil dan ook weten: waarom doet Waalwijk niet mee aan het Schone Lucht Akkoord?