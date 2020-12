Brandweer redt kat uit boom in Vlijmen

Waalwijker met stapeltje vals geld, heroïne en ruim 100 xtc-pil­len hoort zes maanden cel tegen zich eisen

15 december WAALWIJK/BREDA - Tegen Hunar H. uit Waalwijk is dinsdag bij de rechtbank in Breda acht maanden cel geëist. De man had onder meer een halve kilo heroïne in zijn auto, die hij naar eigen zeggen pas gekocht had, liggen en ruim 100 xtc-pillen. Ook lagen er dertig valse briefjes van 200 euro in zijn woning.