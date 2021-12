Brandweer rukt uit voor autobrand in Vlijmen, mogelijk rook in woning

Muur bij Waalwijkse kerk stort wéér voor een deel in: ‘Het is waardeloos dat de bestuurder zich niet even meldt’

WAALWIJK - De muren bij de begraafplaats van de Sint Jan in Waalwijk blijven weinig bespaard. Een deel is ingestort, en dat is zeker niet voor het eerst. De hoop is dat de ‘dader’ zich alsnog meldt.

6:53