Brandweer rukt uit voor mogelijke drenkeling in Wijk en Aalburg: man doet dutje aan de overkant

COLUMN De droge fontein als monument voor onze morele ondergang

12:58 WAALWIJK - De fontein in het Waalwijkse wandelpark spuit niet meer. Buren beweren dat ze gek worden van het geklater. Het moet niet gekker worden, was mijn eerste reactie. Een stelletje rijkaards dat in grote luxe leeft op een schitterende plek en dan zeurt over een fontein? Maar bij nader inzien is dat helemaal zo vreemd niet. Er is immers een rechtstreeks verband tussen de hoogte van je welvaart en je neiging tot klagen. Niet alleen bij het wandelpark.