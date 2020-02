Brandweer Waalwijk verhuist in mei: ‘Collega’s kunnen straks binnen anderhalve minuut in de auto zitten’

Man met mes probeert camper en fiets te stelen: aangehou­den in Drunen

7:53 DRUNEN - In Drunen is in de nacht van woensdag op donderdag een vermoedelijke camper- en fietsendief aangehouden. Hij had een mes op zak. De politie Heusden meldt dat hij werd aangehouden op de Spoorlaan. Het mes werd aangetroffen in de directe omgeving.