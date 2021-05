Brandweerkorps Waspik krijgt nieuwe impuls: ‘Naast mijn baan wil ik dienstbaar zijn voor de gemeenschap’

WASPIK - Zijn bezoek zaterdagochtend aan de brandweerkazerne in Waspik was weloverwogen: Rutger Schepers (36) meldde zich meteen aan om deel uit te gaan maken van Team Waspik. Voor postcommandant Theo de Graauw en zijn team een welkome aanvulling.

Net als in de meeste dorpen en steden is de nood vrij hoog bij de brandweerpost Waspik. Het team telt momenteel zestien leden waarvan er enkele hebben aangegeven vanwege hoge leeftijd op korte termijn te zullen stoppen.

“We hebben echt extra mensen nodig en dan met name voor de uitrukken overdag”, geeft De Graauw (49) aan. “Vroeger werkten veel brandweerlieden bij bedrijven in het dorp. Er konden goede afspraken gemaakt worden met werkgevers dus was er bij een calamiteit overdag voldoende personeel om goede hulp te bieden. Tegenwoordig is dat anders. Veel mensen werken buiten het dorp en om eerste hulp te kunnen bieden, is die afstand te groot.”

Waardevolle momenten

Dat laatste lijkt het tij overigens door corona gunstig te keren. Steeds meer mensen werken van huis uit en de verwachting is dat dat ook na corona het geval zal zijn. Dat biedt perspectief voor het team van De Graauw. Lukas van der Pluijm (30) maakt sinds eind 2018 deel uit van Post Waspik.

Voor hem lag de uitdaging in de aard van het werk, de fysieke inspanning en het sociale karakter van het team. “Het was voor mij een mooie manier om in te burgeren na mijn verhuizing van Breda naar Waspik. Ik ben terecht gekomen in een hecht team waarin we van elkaar op aan kunnen als het er op aan komt, maar waar we met elkaar ook veel plezier hebben. Bij heftige gebeurtenissen hebben we het na afloop met elkaar over wat we gezien hebben wat er gebeurd is. Dat zijn waardevolle momenten.”

Bij het open huis dat de Waspikse brandweer zaterdagochtend in de kazerne aan de Stationslaan hield, onderdeel van de actie ‘Parttime hero’s’, was ook Rutger Schepers aanwezig. Hij woont sinds december in Waspik op een steenworp afstand van de kazerne.

Volledig scherm Rutger Schepers laat zich informeren over de nieuwe brandweerwagen van de post Waspik. © Marcel Donks

Urgentie om dienstbaar te zijn

“Ik ben tot 2012 werkzaam geweest als beroepsmilitair bij Defensie. Met de komst van de kinderen ben ik daarmee gestopt, maar ik voel de urgentie om weer dienstbaar te zijn voor de gemeenschap. Ik dacht eerst aan de NATRES, maar werken bij de brandweer leek me ook wel te passen. Toen ik de flyer in de bus kreeg, moest dat zo zijn. Mijn eerste indruk hier is fijn. Je bent in mijn optiek geen team, maar een eenheid. Je moet volledig op elkaar kunnen vertrouwen en op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan. ‘Work hard, play hard’, dus hoogtepunten en dieptepunten met elkaar meemaken. Die sfeer voel ik hier, dus ik heb me zojuist meteen aangemeld.”

De Graauw is zichtbaar blij met de komst van Schepers. Hij heeft nog vijf andere aanmeldingen via de mail die hij gaat benaderen. Daarmee lijkt het Waspikse brandweerkorps een flinke nieuwe impuls te krijgen en lijkt de veiligheid van de gemeenschap een stuk meer gewaarborgd.

Volledig scherm Postcommandant Theo de Graauw (links) geeft uitleg over de nieuwe brandweerwagen van de Post Waspik aan zijn nieuwe teamlid Rutger Schepers. © Marcel Donks