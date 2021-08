Brandweermannen redden kalfje van verdrinkingsdood

Video Vier auto's bij Waalwijkse villa waarschijn­lijk in brand gestoken, politie doet onderzoek

30 juli WAALWIJK - Aan de Jan van Goyenstraat in Waalwijk stonden donderdagnacht vier auto's op de oprit van een woning in brand. Een vijfde auto, in de garage, liep eveneens schade op. De brand werd omstreeks 03.15 uur ontdekt. De technische recherche doet vrijdag onderzoek.