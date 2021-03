Breuk bij LokaalBelang in Waalwijk: Bea de Jongste en Hans de Vaan stappen uit grootste coalitiepartij

Politie valt binnen bij Waalwijkse medicinale wietkweker op dag rechtszit­ting: ‘Dit is psychologi­sche terreur’

4 maart WAALWIJK - Agenten zijn donderdagmorgen rond 06.00 uur binnengevallen bij het Waalwijkse medicinale cannabisbedrijf FYTA. Ze hadden opdracht gekregen van de officier van justitie alle 17.000 aanwezige hennepplanten te ruimen en de voorraad gedroogde hennep in beslag te nemen. De inval kwam enkele uren voordat de rechtbank in Breda zich zou buigen over een langslepende kwestie. De rechter stak uiteindelijk een stokje voor de ruiming.