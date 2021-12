Brieven van moeders begraven in een kunstwerk in Heusden: ‘Na twintig jaar graven we ze weer op’

Hangjeugd en klanten met korte lontjes in Kaatsheu­vel: beveiliger Wim weet dat ‘discussie geen zin heeft’

LOON OP ZAND - Rustig blijven en beginnen met een vraag in plaats van een beschuldiging zijn de belangrijkste speerpunten van beveiliger Wim Kwaks. Hij is ingehuurd door de gemeente Loon op Zand om te posten in Kaatsheuvel. ,,De meeste mensen houden zich echt wel aan de regels.”

5 december