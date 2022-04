Broers bouwen antieke miniatuurkermis van opa weer op: ‘Dit is Waalwijks erfgoed en verdient een permanente expositie’

Jaren her overnachtten reizigers die financieel weinig te makken hadden er, in het passantenkamertje van het politiebureau. Althans, als de papieren in orde waren. Was dat niet het geval, dan was er een kans dat de koddebeier van dienst een paar meter verderop een andere slaapplaats aanbod: het cachot. Het passantenkamertje is al maanden bezet. Niet door passanten, de broers Hennie (69) en Hans van Oers (67) zijn er elke woensdag druk in de weer met tangetjes, bedrading, zekeringen om hun miniatuurkermis weer helemaal picobello in orde te maken.