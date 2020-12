Brommobiel te water in Wijk en Aalburg, omstanders helpen oudere man uit voertuig

Lizzy van den Herik uit Kaatsheu­vel brengt nummer uit voor War Child

26 december KAATSHEUVEL - Speciaal voor War Child schreef de Kaatsheuvelse Lizzy van den Herik het nummer Flower In Me. ,,Met dit nummer wil ik samen met producer The Kid Selim recht doen aan de kracht van kinderen in conflictgebieden én aan alle kinderen die in asielzoekerscentra in Nederland verblijven'', vertelt de 20-jarige Van den Herik, die aan de Herman Brood Academie studeert.