Bronzen beeld Beatrix allesbehalve miskoop

,,Is het beeld echt van Mari Andriessen? Wauw. Dat maakt het helemaal bijzonder. Ik ben meteen op internet gaan kijken wat hij nog meer gemaakt heeft’', zegt Wilms, die het bronzen beeld aan haar schoonzus cadeau doet voor haar verjaardag.

Katrien Witteman, achternicht van de in 1979 overleden kunstenaar had daar eigenlijk al geen twijfel over, ook niet vanwege het monogram. ,,Toch heb ik voor de zekerheid de vraag nog bij mijn medebestuursleden uitgezet. Maar na ruggenspraak met twee van de kleindochters van de kunstenaar, kan ik met volledige zekerheid zeggen dat het beeld van Mari Andriessen is.’'

Jaap Hartman: dit is niet van Andriessen

Dat monogram bestaat uit de hoofdletters M en A die in elkaar vervlochten zijn. Het beeld dat Corrie Wilms op de kop tikte, had het. Precies hetzelfde ‘letterlogo’ waarmee Andriessen zijn werken signeerde.

Kunstenaar Jaap Hartman uit Woudrichem en oud-conservator Piet Augustijn van het Gorcums Museum kunnen daar niet zoveel mee en zijn er stellig over: het bronzen beeld dat ooit in het kasteel in Dussen stond, is pertinent niet van Andriessen. ,,Je mag mijn kop eraf hakken als het wel zo is’', aldus Hartman, die het bronzen beeld eerder amateuristisch noemde.

Ophef ontstond toen Dussenaar Klaas Rienks erachter kwam dat het beeldje geveild was. Dat had in zijn ogen helemaal niet gemogen. Het beeld heeft volgens hem symbolische waarde en moet terug naar Kasteel Dussen. Rienks, zelf in 1979 betrokken bij de aanschaf van het 46 centimeter hoge beeldje, wist overigens ook niet wie de maker was. Ook in het gemeentehuis werd hoofdschuddend geantwoord: we weten het niet.

Quote Achteraf kun je je afvragen of het verstandig was om het beeldje te verkopen Annely Peskens, Woordvoerster gemeente Werkendam

,,Er is voor gekozen om de gehele inboedel aan een opkoper te verkopen. Die besloot de spullen te laten veilen’', legt gemeentewoordvoerster Annely Peskens uit. ,,Achteraf kun je je afvragen of het verstandig was om het beeldje te verkopen. Maar de keuze om alles in één keer te verkopen was heel bewust. Wat nu rest is een onfortuinlijke situatie.’'