Brug Oude Maasje gaat tijdelijk dicht, maar wel speciale oversteek voor fietsers

Grote vijver voor waterop­vang bijna klaar, na de zomer de rest van de maatrege­len tegen waterover­last op Vlij­men-Vlied­berg

VLIJMEN - In de strijd tegen de wateroverlast die Vlijmen-Vliedberg bij hevige regenval kan treffen, is inmiddels een wadi gegraven in de Oranjelaan. In geval van nood kan in die ‘vijver’ al snel zo'n 300 tot 400 kuub water opgevangen worden. In september komen ook andere maatregelen.

30 juni