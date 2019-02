Brutale dieven bij scholen in Waalwijk en Helmond sloegen ook toe in Gelderland

De scholenbende die afgelopen zomer toesloeg bij twee scholen in Helmond en Waalwijk sloeg ook toe bij vier scholen in Gelderland. Dat werd vanavond duidelijk in de uitzending van Opsporing Verzocht. De politie ontving al ruim 30 tips over de bende die bij scholen Ipads, laptops en camera's ontvreemde.

Bij een school in Waalwijk werd op woensdag 18 juli, midden in de zomervakantie, 78 laptops gestolen. Op diezelfde dag sloegen in Helmond twee andere dieven van de bende toe. Bij het Vakcollege werden 35 laptops meegenomen.

Tipgevers noemden naar aanleiding van de uitzending van vorige week namen. In die uitzending werden camerabeelden vertoond van de bende bij scholen in Apeldoorn, Arnhem, Ermelo en Velp. ,,Een aantal keer werd dezelfde naam genoemd,’’ vertelde presentatrice Anniko van Santen.

Kliko

De diefstal in Velp was in de zomervakantie, op 31 juli. De school was open en het alarm was uitgezet omdat de vloer werd behandeld. Twee mannen liepen ‘gewoon’ naar binnen en leken in het bezit te zijn van passende sleutels van het gebouw. Ze liepen met een kliko vol apparatuur de deur uit. Ze namen op klaarlichte dag naast tientallen foto- en videocamera’s ook een krat met 22 laptops mee.

Twee weken later, op 14 augustus, meldden ze zich bij het Olympus College in Arnhem, waar op dat moment een medewerker bezig was met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Ze liepen pal langs hem naar binnen, blijkt uit beelden die de politie vrij heeft gegeven, maar kwamen later ’s nachts terug om 27 laptops op te halen.

180 Ipads

De bende sloeg ook toe bij de Heemgaard in Apeldoorn, waar op 17 juli een kar met vijftien computers in een witte bestelbus werd geladen. Bij 't Groevenveek college in Ermelo was op 18 augustus de buit het grootst: 180 iPads, dertig computers en zeven MacBooks, een totale waarde van zo’n 60.000 euro.

Mogelijk wordt de scholenbende ook nog gelinkt aan een grootschalige diefstal bij een school in Venray, daar werd op 26 juli voor duizenden euro's aan laptops meegenomen.

Van de weggenomen computerapparatuur uit de school in Ermelo werden in Den Bosch 10 iPad’s in beslag genomen. Hiervoor werden twee inwoners van Den Bosch als verdachten gehoord. Zij verklaarden de iPads via internet te hebben gekocht in Utrecht. De politie vermoedt dan ook dat het spoor van de bende naar Utrecht leidt.