‘Buck toonde zijn emoties. Wist ons daarmee tevens te straffen en te paaien’

Het verschil in emoties tussen dieren en mensen en de manier waarop ze die uiten, is veel kleiner dan we lang dachten, betoogt De Waal. Hij verpakt karrenvrachten bewijs in mooie verhalen. Zoals dat over de Mama uit de titel. Een chimpansee die in Burgers Zoo stierf in de armen van de bekende hoogleraar Jan van Hooff en hem daarbij troostte.