Burgemeester geniet van WK-finale: ‘We zaten tussen de Smith-fans’

Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden, waar Michael van Gerwens woonplaats Vlijmen onder valt, zei gisteravond na de finale van het WK-darts dat ze samen met haar man had genoten in Alexandra Palace. ,

,Wat een sfeer! Wij zaten in een hoek bij familie en vrienden van Michael Smith, maar het ging er heel sportief aan toe. Toen we merkten dat we in het Smith-kamp zaten, hebben we wel wat minder uitbundig gejuicht, want ze keken ons wel een beetje raar aan.”

Van Hees had nog niet eerder een dartwedstrijd van Van Gerwen gezien. ,,Wel darts in de kroeg natuurlijk. Mijn man heeft vroeger een café gehad, dus we zijn goed bekend met deze sport.”

‘Plan B’ voor de kinderen

Van Hees en haar echtgenoot moesten in allerijl een ‘plan B’ bedenken voor hun kinderen (9 en 10 jaar) met Oud en Nieuw. ,,Pas zondagavond laat wisten we dat Michael in de finale stond. We hadden de kinderen al wel verteld dat wij op oudjaarsdag naar Londen zouden gaan in verband met de WK-finale, maar ze vonden het natuurlijk toch jammer. Al hebben ze het bij opa en oma ook prima naar hun zin.”