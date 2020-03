Burgemeester Heusden: haal streep door álle evenementen

updateVLIJMEN - Burgemeester Willemijn van Hees vraagt de organisatoren van evenementen in de gemeente Heusden in een dringend advies álle evenementen tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dit om de verspreiding van het coronavirus beter een halt te kunnen toeroepen.

Volgens de woordvoerder van Van Hees handelt zij met haar oproep in lijn met wat de Veiligheidsregio's woensdag aan alle burgemeesters hebben geadviseerd en gevraagd. ,,Het is aan de burgemeesters zelf hoe ze daarmee omgaan.”

Sociale onthouding

De oproep geldt dus niet alleen voor evenementen met meer dan duizend bezoekers, die eerder deze week al werden verboden door de drie Veiligheidsregio's in Brabant. Daarbij werd al opgeroepen tot ‘sociale onthouding'.

Volgens de woordvoerder van Heusden moet het dringende advies van Van Hees worden gezien in het verlengde van die eerdere oproep tot ‘sociale onthouding'. Dat wil zeggen zo min mogelijk (nieuwe) sociale contacten maken. ,,Het is dus niet zo dat Van Hees de maatregelen van de drie Veiligheidregio's niet ver genoeg vindt gaan of zo.”

Quote Het is ingrijpend. Maar het beteugelen van de verdere versprei­ding van het virus is een serieuze zaak, waarbij we allemaal onze verantwoor­de­lijk­heid moeten nemen Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

Van Hees zegt te beseffen dat het afblazen van evenementen en samenkomsten ingrijpend is. ,,Maar het beteugelen van de verdere verspreiding van het virus is een serieuze zaak, waarbij we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit om de mensen die kwetsbaar zijn en grote schade van dit virus ondervinden zo goed mogelijk te beschermen; en om verdere maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.”

Gezond verstand

Geldt de oproep ook voor bijvoorbeeld kerkdiensten en feestjes en partijen? ,,Het is aan mensen zelf om te beslissen wat ze doen met bepaalde activiteiten”, benadrukt de woordvoerder van Heusden. ,,We vragen mensen om een beoordeling in de geest van de oproep tot sociale terughoudendheid. Daar zit inderdaad wat ruimte in, dat klopt. In zijn algemeenheid geldt ‘gebruik je gezond verstand’ en neem de algemene hygiëneregels in acht.”

Mensen die willen overleggen, kunnen altijd contact opnemen met de gemeente, aldus de woordvoerder.

Al afgelast

Heusden heeft een streep gehaald door alle activiteiten die de gemeente zelf organiseert, zoals de opschoonactie Schone Maas van zaterdag 14 maart. Verder zijn al afgelast de Drunense Duinenloop, de opening van dorpshuis De Steeg in Haarsteeg en enkele activiteiten vanwege NL Doet. Museum Het Gouverneurshuis in Heusden sluit tijdelijk de deuren.