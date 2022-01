Burgemeester Heusden sluit in jaar tijd veertien drugspanden

De meldingen kwamen binnen via Meld Misdaad Anoniem (46) en de site nietwegkijken.nl (32). Mensen trokken aan de bel over onder meer vermoedens over drugspanden, uitkeringsfraude, overlast, criminele activiteiten en verdachte situaties. Door meldingen na te lopen zijn in elk geval een hennepkwekerij opgerold en zijn in een woning harddrugs gevonden, meldt de gemeente in een terugblik. Vorig jaar trad Van Hees nog vijf keer op door een drugspand te sluiten, in 2019 net als vorig jaar veertien keer.

Dumpingen

Naast de veertien drugspanden die (tijdelijk) moesten sluiten, kreeg één eigenaar een waarschuwing. Tien keer werden softdrugs aangetroffen, zoals een hennepplantage of een hennepdrogerij. De politiek vond in vijf panden harddrugs.

Vijftien keer moest de gemeente afval van drugsdumpingen opruimen, wat 3.000 euro kostte. Volgens Van Hees is daarbij sprake van een hardnekkig probleem. Vandaar ook de oproep om bij het zien van verdachte situaties met bijvoorbeeld een voertuig, dit altijd te melden. ,,Met de oplettende blik van inwoners en ondernemers kunnen we samen de georganiseerde misdaad nog beter aanpakken.”

Andere acties

Heusden sprak ook met verhuurders van loodsen en vrijkomende agrarische bebouwing, met name om ze te wijzen op de gevaren die ze lopen als ze niet weten wie hun huurders zijn en wat ze voor activiteiten ontplooien.

In het jaarverslag over ondermijning worden ook de acties genoemd die Heusden samen met onder meer de politie, andere gemeenten en andere instanties afgelopen jaar hield. Zo waren er controles in het buitengebied en werd een flink aantal garageboxen gecontroleerd. Allerlei zaken kwamen daarbij aan het licht, van illegale bewoning en het overtreden van de Opiumwet en de regels voor brandveiligheid. Ook zijn in Heesbeen zo'n 1.600 namaakvelgen in beslag genomen, voor een waarde van naar schatting minstens 300.000 euro.

Autobranche

Inmiddels neemt Heusden de autobranche onder de loep. In de gemeente staan 188 autobedrijven geregistreerd. ,,Bij verschillende lijkt de voorraad nauwelijks te wisselen en is er weinig aanloop", licht de gemeente toe. Dat zou kunnen duiden op het witwassen van geld of andere criminele activiteiten.