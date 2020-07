Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk trekt deur over een jaar achter zich dicht

Nadat Kleijngeld de gemeenteraad had geïnformeerd, is via de gemeente een video-boodschap verspreid waarin hij de bevolking informeert over zijn naderende vertrek.

In die video noemt hij burgemeester-zijn in de gemeente waar je bent geboren en getogen, ‘het mooiste vak dat je kunt bedenken’. Volgens Kleijngeld staat Waalwijk er relatief goed voor, ‘zelfs in deze onzekere tijd'. Dat is volgens hem vooral te danken ‘aan ons allemaal', aan de bevolking van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle'.

Opvolger

Kleijngeld vertelt nu al dat hij opstapt omdat Waalwijk dan voldoende tijd heeft om een procedure op te starten voor het vinden van een nieuwe burgemeester.

Het was een korte en zakelijke mededeling, realiseerde Kleijngeld zich. ,,Maar verhalen vertellen, herinneringen ophalen, dat doen we over een jaar wel. Nu ga ik nog een jaar volop door in deze gemeente waar mijn liefde ligt.”