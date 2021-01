Burgemeester over incidenten Veen, ook tijdens oud en nieuw: ‘Alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is zeer onwenselijk’

VEEN - De gemeente Altena en burgemeester Egbert Lichtenberg hebben in een persverklaring gereageerd op het verloop van de jaarwisseling in de gemeente. Daarin spreekt Lichtenberg vol lof over de vrijwillige brandweer en politie en haalt hij nogmaals uit naar de mensen die hebben gezorgd voor de onrust in Veen.

De gemeente laat weten dat het rustig is gebleven tijdens de jaarwisseling. Toch waren er enkele incidenten, verspreid over meerdere dorpen. Hoe groot de schade door deze incidenten is, moet nog blijken. Daar wordt de komende weken onderzoek naar gedaan door de gemeente zelf.

In deze persverklaring komt ook burgemeester Egbert Lichtenberg aan het woord. Hij richt zich in eerste instantie tot de hulpdiensten die veel in de weer zijn geweest in de gemeente. ,,De vrijwilligers van de brandweer zijn veel in touw geweest om vuren met sloopauto’s en andere branden met bijvoorbeeld hout en autobanden te blussen. Mijn waardering voor hen is groot. Zij zorgen op vrijwillige basis voor onze veiligheid.”

Ook de politie krijgt een flinke pluim van de Lichtenberg: ,,Ook de inzet van de politie was de afgelopen dagen enorm. Met man en macht hebben zij incidenten snel gesmoord en verhinderd dat relatief kleine gebeurtenissen zijn geëscaleerd.”

Buitenproportioneel

Die inzet van de hulpdiensten was vooral nodig omdat het de afgelopen weken zeer onrustig was in de gemeente, met name in Veen. De ‘gebruiken’ in het dorp zijn de burgemeester een doorn in het oog. ,,Alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is zeer onwenselijk. De maatschappelijke onrust en de maatschappelijk kosten zijn buitenproportioneel.”

De traditie staat wat hem betreft in schril contrast met waar de feestdagen voor bedoeld zijn. ,,De feestdagen en de jaarwisseling zijn momenten van verbinding en samenzijn. In deze coronatijd was dat voor ons allemaal al een extra moeilijke opgave. Het veroorzaken van onrust op welke manier dan ook en het instant houden van ongewenste gebruiken, draagt niet bij aan ons gevoel van veiligheid en saamhorigheid.”

Bedankt

Tot slot spreekt Lichtenberg zijn dank uit aan iedereen die oud en nieuw heeft gevierd met inachtneming van de coronamaatregelen. ,,Ik wil ook benadrukken dat vele inwoners van Altena in kleine kring, op een nette manier en volgens de coronarichtlijnen oud&nieuw hebben gevierd. Dank daarvoor.”

Inzet ME en autobranden

Zoals ook al aangegeven door de gemeente Altena waren er, ondanks de geldende noodverordening, toch enkele incidenten in Veen tijdens oud en nieuw. Zo werd een auto van de weg gehaald in de Rivelstraat omdat deze vol lag met cobra's en ander illegaal vuurwerk. Eerder op de avond werd ook een auto afgevoerd door te politie omdat deze mogelijk alleen op weg was naar het dorp om in brand gestoken te worden.

Hiermee werden twee autobranden voorkomen, maar toch was het nog drie keer raak in het dorp, ondanks de aanwezigheid van de ME.

Volledig scherm Weer autobrand in Veen © FPMB