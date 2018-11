Burgemeester reageert op tirade: ‘Sluiting pand enige weg om criminelen te bestrijden’

Werkendam­mer (32) hoort 200 uur werkstraf tegen zich eisen na dodelijk ongeval: ‘Maar je bent ook een mens’

12:46 GELDERMALSEN/ DEN BOSCH – Hij kwam van zijn vriendin in Didam en was die vroege zaterdagochtend op weg naar huis. Het was rustig op de A15 bij Rumpt. Hij reed net iets harder dan was toegestaan, maar had geen haast. Hij zag de auto die nog ver voor hem uit reed. Het volgende moment botste hij er tegenop.