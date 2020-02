Burgemeester Waalwijk neemt woorden terug: ‘Geen arbeidsuitbuiting of mensenhandel’

WAALWIJK - In Waalwijk is géén sprake van mensenhandel of uitbuiting van arbeidsmigranten. Burgemeester Nol Kleijngeld: ,,Door een fout in een brief is een verkeerd beeld ontstaan.

Slechte huisvesting, te lage salarissen en te lange werkdagen. Bij controles op uitbuiting en mensenhandel in Waalwijk is afgelopen maanden een groot aantal misstanden geconstateerd, zo schreef burgemeester Nol Kleijngeld begin dit jaar aan de raad. Een maand later neemt Kleijngeld die woorden terug. ,,Bij de huisvesting van arbeidsmigranten in Waalwijk is géén sprake van mensenhandel of uitbuiting.”

Flinke ommezwaai

Een flinke ommezwaai veroorzaakt door een fout in de brief aan de raad, beaamt de gemeente. Waalwijk controleerde vorig jaar samen met politie, inspectie en Belastingdienst bij 23 bedrijven. Op 18 locaties was het mis, zo liet de gemeente weten. Bij zes bedrijven bleek de huisvesting niet in orde, bij 12 bedrijven werd ‘voornamelijk’ arbeidsuitbuiting geconstateerd. En die mededeling had zorgvuldiger gemoeten, zegt Kleijngeld nu. ,,Bij vijf, zes bedrijven zou er wel eens iets mis kunnen zijn met de arbeidstijden of de salarissen en dat hebben we doorgeven aan de inspectie, die moeten daar verder naar kijken. De door ons geconstateerde overtredingen hadden vooral betrekking op de huisvesting, zaken als brandveiligheid.” Rookmelders die ontbraken bijvoorbeeld of een meterkast die niet bereikbaar was. Geen mensenhandel dus. ,,Gelukkig niet”, zegt Kleijngeld.

Toch vindt de burgemeester het zaak om goed te blijven controleren. ,,Ik heb dat de gemeenteraad ook beloofd. Uitbuiting van mensen is een belangrijk onderwerp en arbeidsmigranten zijn een kwetsbare doelgroep. Het kan mag niet zo zijn dat er over de rug van kwetsbare mensen hoge winsten worden gemaakt.”