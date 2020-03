Burgemeester Waalwijk wil woning sluiten na schietpartij

Huisartsen Drunen hebben speciale ‘coronapost’ in sporthal

25 maart DRUNEN/VLIJMEN - De huisartsen in Drunen hebben vanwege de verspreiding van het coronavirus in sporthal Dillenburcht een speciale huisartsenpost ingericht voor isolatiespreekuren. Waarschijnlijk komt er in sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen een tweede post, meldt de gemeente Heusden.