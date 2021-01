Burgemeesters Langstraat niet klakkeloos voor vuurwerkverbod

Meningen genoeg over een definitief vuurwerkverbod na de afgelopen jaarwisseling: Maar de burgemeesters van de Langstraatgemeenten lopen niet blind achter voorvechter Hubert Bruls of de Brabantse veiligheidsregio’s aan.

Je kon er na de afgelopen - vuurwerkoze (?)- nieuwjaarsnacht vergif op innemen dat er stemmen zouden opgaan om na het eenmalige vuurwerkverbod wegens corona meteen maar door te pakken met een definitief verbod. Dat gebeurde dus ook; bij monde van Hubert Bruls, voorzitter van de gezamenlijke veiligheidsregio’s.

Quote Aan de andere kant is vuurwerk een traditie van hier tot Tokio. Als een verbod actueel wordt, moeten wij de discussie hierover in de gemeente­raad voeren Kees van Bokhoven, Loco-burgemeester Kees van Bokhoven, Heusden

Loco-burgemeester Kees van Bokhoven van Heusden snapt dat Bruls nu met zijn oproep komt. ,,Dit is het moment om dit te zeggen. Feitelijk gezien heeft hij een punt. Hij wordt gesteund door de cijfers en door het ziekenhuispersoneel, dus is het een goed moment om de discussie te openen. Aan de andere kant is vuurwerk een traditie van hier tot Tokio. Als een verbod actueel wordt, moeten wij de discussie hierover in de gemeenteraad voeren, dat hebben we met carbidschieten ook gedaan. Tenzij er een landelijk verbod komt, dan hebben we ons daarnaar te voegen.”

Hubert Bruls.

Quote Dit ‘coronaver­bod’ bewees zijn nut en dat is prima. Het voelt verkeerd om nu, onder dekking van het coronavi­rus, in zeven haasten allerlei wetgeving permanent te herschrij­ven. Daarmee schend je als overheid maar zo het vertrouwen van je inwoners, je verliest je geloofwaar­dig­heid Hanne van Aart, Burgemeester Loon op Zand

Het meest uitgesproken tégen een totaalverbod op vuurwerk is Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand. Zij laat weten op dit moment niet zoveel in een permanent vuurwerkverbod te zien. ,,Dit ‘coronaverbod’ bewees zijn nut en dat is prima. Het voelt verkeerd om nu, onder dekking van het coronavirus, in zeven haasten allerlei wetgeving permanent te herschrijven. Daarmee schend je als overheid maar zo het vertrouwen van je inwoners, je verliest je geloofwaardigheid. ‘Dit was toch eenmalig?!’ Het vaststellen van vuurwerkbeleid verdient meer zorgvuldigheid.”

Knutselen

Zelf heeft Van Aart niet zoveel tegen ‘het normaal afsteken van legaal vuurwerk’, neemt ze alvast een voorschot op de discussie. “De ellende ontstaat - zoals met alles - als mensen gaan knutselen.”

burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk

Quote Maar ik vraag me toch af of een verbod op vuurwerk de juiste oplossing is. Het is gewoon niet handhaaf­baar. Nol Kleijngeld , Burgemeester Waalwijk

De Waalwijkse burgervader Nol Kleijngeld kan Bruls qua redenering ‘wel snappen’. ,,Maar ik vraag me toch af of een verbod op vuurwerk de juiste oplossing is. Het is gewoon niet handhaafbaar. Dat hebben we zelf allemaal kunnen zien. Toch zou ik er wel vanaf willen. Steeds meer bommen in plaats van pijlen. Grote rommel de dag erna, die niet door de vervuilers wordt opgeruimd. Ik wandelde 1 januari in de bossen bij de Fellenoord. Onvoorstelbaar dat daar midden in de natuur veel vuurwerkafval blijft liggen. In Waalwijk waren we in het voorjaar van 2020 bezig met het organiseren van een centrale vuurwerkshow, ergens in het centrum. Als je dat goed gestalte geeft kan het een nieuwe trend zetten, die kan uitgroeien en het afsteken van eigen vuurwerk op den duur hopelijk vermindert. Daar zou ik in 2021 verder op willen inzetten.”

Tekst gaat verder onder de foto

John Jorritsma, Theo Weterings en Jack Mikkers (vlnr).

Pakweg de helft van alle Brabantse burgemeesters ziet een totaalverbod op consumentenvuurwerk wel zitten. En de andere helft schaarde zich grotendeels achter de burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), Theo Weterings (Tilburg) en John Jorritsma (Eindhoven), de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s. Zij willen eerst een evaluatie afwachten. ,,Het verbod was dit jaar van kracht om de druk op de zorg te verlichten. Een algemene discussie over wel of geen vuurwerk tijdens oud en nieuw is een ander vraagstuk”, stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

‘Waken voor een te snel oordeel’

Burgemeester Lichtenberg van Altena sluit zich van harte aan bij de reactie van de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Ook hij vindt het goed alternatieven te onderzoeken. ,,We mogen als samenleving op zoek naar manieren van het vieren van de jaarwisseling die minder gevaar en minder schade opleveren. Maar ik vind het ook belangrijk ervoor te waken dat we te snel tot een oordeel of conclusie komen.”