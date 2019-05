Burgernetmelding heeft succes: adres aangetroffen jongetje in Waalwijk bekend

Eftelingbe­zoe­kers opgelet: binnenkort trajectcon­tro­le op N261 Waal­wijk-Til­burg

6:50 WAALWIJK - Scheur je altijd over de N261 van Waalwijk naar Tilburg of ga je vaak naar de Efteling in Kaatsheuvel? Dan is het binnenkort opletten geblazen. Het openbaar ministerie start met een trajectcontrole op de N261. In totaal worden deze weken op twintig N-wegen in Nederland camera-systemen geïnstalleerd die de komende maanden worden getest. Vanaf september worden de trajectcontroles één voor één aangezet.