Burgerstem Altena wil geen u-vraagt-wij-draaienpartij zijn

Wat Burgerstem Altena wil is een burgercollege, dat bestaat uit inwoners van alle kernen, uit elk dorp één. De groep wordt vervolgens aangevuld met tien vertegenwoordigers uit het zogenoemd maatschappelijk middenveld. Wat volgens Himpers en Van den Tol dán ontstaat is een goede afspiegeling van de nieuwe Altenase samenleving. Want het burgercollege moet de gemeenteraad niet vervangen, maar juist aanvullen. ,,In Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn in totaal 51 raadsleden. In de nieuwe gemeenteraad zijn er 31 zetels te verdelen. Een burgercollege kan dat vacuüm opvangen'', stelt Himpers.



Wie echter op zoek is naar een verkiezingsprogramma of wil weten wat de verschillende standpunten van Burgerstem Altena zijn, komt bedrogen uit. De politieke beweging heeft er geen. En de standpunten? Die moeten eerst nog aan de inwoners worden gevraagd. ,,Om die reden kunnen we nu ook niet meedoen met de Kieswijzer. We willen eerst de meningen van de inwoners weten'', zegt Van den Tol, die namens Dorpsbelang tien jaar in de politiek heeft gezeten.