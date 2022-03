Bus rijdt achterop auto en belandt in weiland A59 bij Waspik

In de gemeentepo­li­tiek met je ouwe heer: geen knipoogjes of blikken van verstand­hou­ding

Twee politieke figuren in één gezin ... we zien het in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Gaat dat altijd lekker? Want je moet politiek en privé toch scheiden, da’s niet altijd makkelijk ... ,,Ja pa, hier moet je ook doorheen, denk ik dan.”

