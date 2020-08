Buschauffeur (63) schuldig aan dodelijk ongeluk Werkendam, 'Hij had nogmaals moeten kijken’

Nieuw aangelegd Van Greunsven­park in Vlijmen is prachtig én vies

14:11 VLIJMEN - Afval op de grond in plaats van in de afvalbak. Water vol troep en hondenpoepcontainers vol met blikjes. De rommel in het vorig jaar aangelegde Van Greunsvenpark in Vlijmen wordt steeds groter, zegt Hannie van den Dungen van de politieke partij Heusden één.