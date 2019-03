Bushokje in Andel beklad met hakenkruis

Op Instagram schrijft Jeugdagent Altena weten dat afgelopen week een bushokje in Andel is beklad. Op foto’s is te zien dat er teksten en een hakenkruis prijken op het bushokje. In welke straat dit is gebeurd, is onduidelijk. ,,Duidelijk is wel dat het plaatsen van zulke tekens een strafbaar feit is’’, aldus Passchier.