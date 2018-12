Busjes vol naar het Klauterwoud in Waspik

Tekort jeugdzorg Hart van Brabant loopt op tot 18,3 miljoen

12:51 TILBURG - Het tekort op de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant over 2018 loopt op naar 18,3 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen meer dan in oktober werd becijferd, zo blijkt uit de bijgestelde prognose.