Bussen Vlijmen straks niet door Julianastraat maar over Vijfhoevenlaan

Heusden baalt er wel een beetje van, dat nu pas naar voren komt dat de route Julianastraat-Meliestraat bij nader inzien toch niet zo geschikt is als alternatief om dagelijks zo'n 160 lijnbussen te verwerken. De gemeente is namelijk net gestart met de voorbereidingen om deze wegen aan te passen, juist omdat de bussen er mogelijk overheen gaan komen. Via een bussluis op de verlengde Vijfhoevenlaan zouden ze, als de nieuwe situatie intreedt, naar de nieuwe oostelijke randweg en de A59 rijden.

Nadelen aan route Julianastraat

Voordeel van de route is wel dat er bij het gemeentehuis een centrale halte kan komen, hoewel wel gelijk de vraag is hoeveel mensen nu eigenlijk met de bus naar het gemeentehuis komen.

Voordelen Vijfhoevenlaan

Aan de voor- en nadelen van deze route hoeven in feite echter geen woorden meer vuil gemaakt te worden, nu is gekozen voor de Vijfhoevenlaan als alternatieve route voor het busverkeer, zodra de toe- en afrit Vlijmen-Centrum dicht gaat. De Vijfhoevenlaan is breder en kent geen knelpunten, de bussen mogen er vijftig kilometer per uur, bussen zijn sneller in Den Bosch en er is een groter achterland aan reizigers. Zeker als de plannen om woonwijk De Grassen verder uit te bouwen doorgaan.