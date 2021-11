Buurman van De Steeg in Haarsteeg vecht door tot aan de Raad van State. ‘Burgemeester geeft te veel ruimte aan horecazaak’

DEN HAAG/HAARSTEEG - Een omwonende van Dorpscafé De Steeg in Haarsteeg wil dat de Raad van State de vergunning van De Steeg eens goed tegen het licht houdt want er mag daar veel te veel, vindt de man.

In Den Haag diende deze week zijn rechtszaak tegen de exploitatievergunning van het horecabedrijf in de Meester Prinsenstraat. De buurtbewoner verscheen niet op de zitting. De man procedeert al tientallen jaren over het horecabedrijf in zijn straat. Eerst over de vroegere De Hut, en nu over opvolger De Steeg. Het zou hem allemaal te veel worden.

Te veel

Hij vindt twaalf grote publieksevenementen per jaar met meer dan 550 bezoekers te veel. Ook zijn de 52 openbare activiteiten die jaarlijks in het café zijn toegestaan te veel van het goede. Hij is niet tegen toneel- of muziekuitvoeringen, want die moeten kunnen in een dorp als Haarsteeg. Maar hij vreest dat telkens na afloop om 23.15 uur de discjockey de zaak overneemt en dan tot 02.00 uur ’s nachts doorgaat.

Een gemachtigde van de Heusdense burgemeester Willemijn van Hees denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. ,,Haarsteeg is geen wereldstad. We denken niet dat De Steeg elke keer uitverkocht zal zijn.” Overdag zit buurthuis De Haarstek in het pand. ’s Avonds is er de commerciële exploitatie door De Steeg. De burgemeester heeft ‘maatwerkvoorschriften’ in de vergunning gezet die de druk op omgeving binnen de perken houden. Dit vond althans de rechtbank Oost-Brabant in november 2020.

Hoe de Raad van State er in hoger beroep over denkt wordt over zes weken bekend.