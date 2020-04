Buurman van de voedselbank in Waalwijk is overlast beu: ‘Zo dicht op elkaar, dit is niet pluis’

Vrijdagmiddag, halfdrie. Cliënten van voedselbank De Rijglaars halen hun wekelijkse pakket op. In het steegje staat een rijtje van zo’n tien mensen. Ze houden zich netjes aan de voorschriften van het RIVM. Niks aan de hand, zo lijkt het. Maar dat is schijn, zegt buurman Michel Verschuren, eigenaar van Industrial Styling. Vanuit zijn bovenwoning wijst hij naar buiten: cliënten die hun pakket hebben gehaald lopen vlak langs de rij – de anderhalve meter wordt niet in acht genomen. ,,En dat kan ook niet”, zegt de 49-jarige Waalwijker, ,,want er staan auto’s, fietsen en karretjes voor mijn pand geparkeerd. Anders moeten ze veel te ver sjouwen met al die tassen. Maar het is op míjn grond. Voor mij en mijn klanten, dus stuur ik ze terug. Dat geeft dus veel irritatie.”