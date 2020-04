Buurman van de voedselbank in Waalwijk is overlast beu

Vrijdagmiddag, halfdrie. Cliënten van voedselbank De Rijglaars halen hun wekelijkse pakket op. In het steegje staat een rijtje van zo’n tien mensen. Ze houden zich netjes aan de voorschriften van het RIVM. Niks aan de hand, zo lijkt het. Maar dat is schijn, zegt buurman Michel Verschuren, eigenaar van Industrial Styling. Vanuit zijn bovenwoning wijst hij naar buiten: cliënten die hun pakket hebben gehaald lopen vlak langs de rij – de anderhalve meter wordt niet in acht genomen. ,,En dat kan ook niet”, zegt de 49-jarige Waalwijker, ,,want er staan auto’s, fietsen en karretjes voor mijn pand geparkeerd. Anders moeten ze veel te ver sjouwen met al die tassen. Maar het is op míjn grond. Voor mij en mijn klanten, dus stuur ik ze terug. Dat geeft dus veel irritatie.”

Rochelen

Verschuren is om een andere reden kwaad. ,,Je speelt met de gezondheid van die mensen. En met die van mij. Sommige bezoekers van de voedselbank zijn nonchalant. Staan ze bij mijn voordeur. Rochelen, op de grond spugen.” Niet pluis, vindt hij. ,,Op vrijdagmiddag maak ik al geen afspraken meer met klanten.”

Volgens de ondernemer, die onder andere handelt in tapijttegels, is de oplossing heel simpel. ,,Vóór de voedselbank ligt nóg een stukje grond. Daar kun je zo’n tien auto’s kwijt. Maar dan moet de gemeente het hekwerk wel weghalen. En dat gebeurt niet.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Waalwijk kan dat niet. ,,Het is privéterrein, dus is de gemeente geen partij in deze kwestie.” Verschuren betwist dat: ,,Dat stukje grond is van de gemeente, zegt ze ook zelf in de brieven die ik ontvang. Het wordt verhuurd. Volgens mij kan de gemeente wel degelijk ingrijpen.” Toen Verschuren in 2006 het pand kocht, boeide dat hekwerk hem niet.

Quote Ik kan geen kant op, ben in een fuik terechtge­ko­men Michel Verschuren, Buurman van de Voedselbank

,,Hoewel de toegangsweg nogal smal is, konden vrachtwagens bij mij vrij eenvoudig laden en lossen. Maar sinds de komst van de voedselbank en de moskee ben ik op vrijdagmiddag in een fuik terechtgekomen. Het vrijdagmiddaggebed in de moskee valt normaal gesproken samen met de afhaaltijden van de voedselbankpakketten. Wil ik van huis met mijn auto of bestelwagen, dan stuit ik op die geparkeerde auto’s. Ik kan geen kant op, ben in een fuik terechtgekomen. Ook al omdat buurman ’t Bourgondisch Hof zijn parkeerplaats, waar veel gelovigen hun auto neerzetten, heeft gesloten.” Voor de duidelijkheid: ,,Ik heb niets tegen de voedselbank of de moskee. Sterker nog: ik was een van weinige buurtbewoners bij de opening.”

Aanvaring

Verschuren kaartte het probleem én de oplossing, waar volgens hem ook de voedselbank bij is gebaat, al verscheidene malen bij de gemeente Waalwijk aan. Hij kreeg nul op het rekest. Sterker nog: na een fikse aanvaring met een ambtenaar – ‘puur uit frustratie’ – denkt hij dat de gemeente hem moedwillig links laat liggen.