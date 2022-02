Buurt eist bouwstop van grote villa's Akkerlaan: 'De postbode heeft daar nooit een paard gezien’

Zorg over parkeren rondom Gedempte Haven: ‘Een nieuwe wijk, en nog meer auto's’

WAALWIJK - Een groep omwonenden maakt zich zorgen over de ambitieuze bouwplannen voor de Gedempte Haven in Waalwijk. Een belangrijk pijnpunt is het parkeren. Ze zien dit nu al als een probleem. Maar wat als er nog veel meer auto’s bijkomen?

28 januari